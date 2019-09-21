索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）今天與中國國務委員兼外交部長王毅在北京簽署建交公報，兩國即日起相互承認，並建立大使級外交關係。

新華社報導，在簽署公報前，馬內列與王毅先舉行了會談，之後簽署「中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報」，正式建交。

索羅門政府16日由總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）召開內閣會議，決定中斷與中華民國的外交關係，轉與中國建交。在會議前，索國執政聯盟黨團會議表決，有27票支持棄台投中，0票反對，6票棄權。

中華民國與索羅門於1983年建交，邦交關係維繫36年。索羅門人口約60萬人，面積約2.8萬平方公里，曾是台灣在南太平洋人口與面積最大的友邦。

索羅門決定棄台投中當天，外交部長吳釗燮表示，中華民國對此至為遺憾，並強力譴責，決定即日起終止與索羅門群島外交關係、雙邊計畫，立即撤離大使館、技術團，也要求索國撤離其在台人員。

吳釗燮指出，中國再次用金錢外交，承諾華而不實的鉅額援助，收買少數政客，讓索國政府趕在中國國慶前通過斷交決議，目的就是打擊台灣，傷害台灣人民，刻意在總統跟立委大選前進行攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，政府予以強力譴責。

中國外交部發言人華春瑩17日則對此聲稱，中方對索羅門群島政府作出承認「一個中國」原則、與台灣斷絕外交關係，並與中國建交的決定表示高度讚賞。「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。這是基本事實，也是國際社會普遍共識。

(中央社)