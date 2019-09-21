世界12強棒球賽即將在台開打，10月3日前要繳交28人名單，不過球員工會向聯盟訴求出場費、保險比照上屆，卻遲遲沒有收到回應，對此球員工會理事長、中信兄弟隊球員周思齊呼籲球員要保障自己權益，不排除拒絕出賽邀請，對此聯盟迅速做出回應，表示將以上一屆12強賽事保險條件為基礎，全力為球員爭取更高的保障。

近日球員工會發出的通知，表示球員保險、出場費至今仍喬不攏，因聯盟態度並不積極，沒有提出具體的規劃，23日將進行最後一次團體協商，工會擔心兩邊協商會破局，因此希望球員能保障自身權益，建議可在不符需求下拒絕邀請。

對此聯盟在今晚發出聲明表示，教育部體育署於9月20日召集聯盟及棒協代表，研商2019年世界12強棒球賽之選手參賽之權利義務分工，已達成3點結論。「1. 本屆12強賽事之選手參賽權利義務及出場費，由中華棒協負責辦理。2. 本屆12強賽事選手保險由中華職棒大聯盟負責辦理。3. 體育署近期將召集聯盟、棒協、工會當面協調相關事宜。」

聯盟並表示保險事宜已經與保險公司進行協商，並將以上一屆12強賽事保險條件為基礎，全力為球員爭取更高的保障。

(中時電子報)