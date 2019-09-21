新北市教育局表示，新北市參加教育部｢對地方政府特殊教育行政績效評鑑｣考評結果，連續7次獲得最高等第殊榮，教育局長張明文表示，新北重視特殊學生的需求，增班率及班次皆全國第一，特教師資開缺率全台第一，成效有目共睹。

新北市教育局指出，市府自101學年度起，致力增置特殊教育班級與師資，比例與數量均為全國之冠。因新北市特殊教育的重視，花費大量的經費與師資，也藉由視導及各項特教教師的增能，才能歷次在特殊教育評鑑獲得最高榮耀的肯定。

教育局表示，報載所謂三成係指當年度國教階段首次鑑定學生年級分佈占比，並非三成特教生到國中才鑑定，以107學年度為例，學前至高中職特教生總數1萬5906人，這些學生當中在就讀國中時首次接受鑑定人數為600人，約占全體特教生3.7％。只要學生可能有特殊教育需求，無論申請鑑定與否，本市都提供全面的教育服務，期使親師能攜手讓孩子得到最好的照顧。

新北市身心障礙類特殊教師員額每年持續開出教甄缺額60到70名，開缺數為全國之首。更規劃辦理各類在職訓練、系列公開授課研習課程深耕教師專業積極強化教師專業知能。

此外，新北市也首創技職教育與特殊教育結合，於光復高中設立專為服務特教學生之職探中心，國中小特教學生可以透過特別設計的職業試探課程，儘早找出自己的職涯舞台。

(中時 )