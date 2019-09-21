全球障礙路跑指標「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽，今早在台中舉行，活動大使王大文化身「斯巴達野獸隊長」，2度參賽的他更為此密訓4個月，其中一關要兩手提起總計40公斤的水袋，自爆賽程中遇到健身辣妹，稍有分心出神，至於理想擇偶條件，他大方說「會看書、會運動是加分秘訣」。問及完賽後最想做的一件事？他笑說：「去逢甲夜市吃雞排！」

王大文今日二度參加斯巴達障礙跑競賽，為此密訓四個月跑出好成績。（寬魚國際 / 寬寬提供）

王大文此次只花1小時11分完成5公里障礙跑，比起5月義大場成績大耀進，他說，參加完義大場後，愛上各類障礙運動，特別喜歡攀岩，近期為了加強跑步，最長紀錄跑12KM。暑期他赴美度假一個月，亂吃亂喝沒節制，但會保持運動習慣，「我沒開車，到哪都用跑的或步行」。音樂創作也深受運動影響，他說自己慢半拍，「過去不會寫快歌，以後或許寫舞曲，轉型唱跳歌手也不一定。」

王大文的母親童元方是東海大學文學院長，得知他到台中參賽、未到場但特別關心「有說要加油，要睡飽」完賽後也會回臺北幫家人慶生。王大文透露，比賽前有忌口不碰炸物，剛好飯店在逢甲夜市附近「跑完破戒想吃雞排」。

王大文今日二度參加斯巴達障礙跑競賽。（寬魚國際 / 寬寬提供）

近來找了好友梁文音、Lara梁心頤合作拍影片，還邀她們挑戰拉單槓，被問到能爆料誰體能最好？他巧妙回應：「誰比較好這沒辦法回答，但這個成為了最近我合唱系列影片的一個梗，就是合唱之間要先利用體能開嗓。以後誰來跟我合唱之前，就要先拉一下單槓。」又埋下伏筆，透露下一位合作對象，絕對會讓大家驚喜。

王大文擔任全球障礙路跑指標「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽活動大使。（寬魚國際 / 寬寬提供）

過去演出音樂劇表現亮眼，王大文不排斥再演戲，「一直想有新突破，希望下個角色是壞人或痞子」，今年即將出道滿10年，他感性說：「能繼續做音樂就已經很幸福，每一天都是不同的冒險，我希望可以一直做到老。」除了感謝家人、教會，他也想特別感謝健身房，這兩年愛上了健康生活，也希望鼓勵大家自己找個方法愛上健康生活。

(中時 )