直播主連千毅今晚押回高市刑大偵訊，上銬狼狽模樣曝光。（柯宗緯攝）

警方今晚說明逮補連千毅過程。（柯宗緯攝）

連千毅押回高市刑大 狼狽模樣曝光

網紅直播主連千毅涉嫌教唆砸寵物店、開槍，警方組成專案小組今日前往新北中和逮捕歸案，晚間6點28分將人押回高雄市刑警大隊，連千毅雙手上銬，頭戴安全帽、口罩，與平日直播的霸氣模樣，簡直判若兩人，顯得非常狼狽，警方正在偵訊中以進一步釐清案情。

警方指出，9月17日到19日期間，高市鼓山、前鎮發生多起暴力及槍擊事件，起因是兩位直播主在網路互嗆。繼前天逮補8名涉嫌對寵物店開槍的嫌犯後，昨晚張姓男子自稱是開槍者也主動投案，事後檢警也根據涉案人供詞，掌握直接證據認定連千毅涉案。

經檢察官核發拘票，專案小組昨晚8點多北上到新北市中和一棟大樓，也是連嫌的蘭庭國際公司的直播據點之一，直到下午1點20分左右，趁連嫌往停車場準備開車外出時，持拘票上前與搜索票，命令連「手伸直、趴下」，告知涉嫌槍砲案及恐嚇案，當場逮補上銬。

警方表示，連千毅第一時間表情顯得錯愕，但沒有反抗，配合警方辦案，另帶回兩名關係人，在連的座車上也查獲2把西瓜刀。警方下午即派員押解連千毅從新北回高雄，直到晚間6點半左右，才抵達高市刑大。

連千毅下車時，面對媒體詢問是否教唆槍案、砸寵物店，皆不發一語，全身黑西裝加金色粗項鍊，與雙手上銬、頭戴安全帽模樣，形成強烈對比。至於連千毅涉案程度如何，警方不願透露，「涉及到偵查不公開，相信檢察官的認定」，仍有待一進步訊問了解。

警方表示，目前已清查到涉案共有68名到案，羈押7人，有參與犯案未到案者，專案小組會查得水落石出，一個都不會放過。也呼籲，切勿挑戰公權力，警方有信心快速偵破並逮捕到案，共同維護社會安寧。

連千毅押回高市刑大 狼狽模樣曝光

(中時 )