詹子晴近日參加衛視中文台《瘋神無雙》，挑戰無台詞即興演出，飾演經紀人的許效舜代表詹子晴要請大家喝珍珠奶茶，卻發現底下的珍珠其實是貼紙，詹子晴霸氣表示，「現在流行到店面直接兌換，貼了20顆的珍奶，就讓你換20杯的珍奶。」但說完轉頭馬上問許效舜，「應該只有準備4杯吧。」老闆娘氣勢當場弱掉。

詹子晴笑稱，《瘋神無雙》唯一讓她害怕的就是大魔王許效舜，就怕他一出手她就崩潰。詹子晴一開始飾演上購物台的廠商代表，而且還直播大遲到，就在她故作鎮定時，飾演經紀人的許效舜登場，他解釋詹子晴是為了準備好喝的珍珠奶茶，所以才遲到，並馬上拿出飲料給阿虎等人，阿虎也很識趣，「大家對她尖叫，算了算了，不要對她尖叫。」

詹子晴（右）近日參加《瘋神無雙》。（衛視中文台提供）

就在詹子晴覺得意外賺到宣傳時，阿虎等人馬上發現底下的珍珠竟然是貼紙，便開始圍攻她，經營事業有成的她腦筋轉得快，馬上接話，「因為我們的珍奶是『視覺系』，大家可以看但喝不到。」眾人聽了超傻眼繼續抱怨，眼見收拾不了這群「奧客」，她連忙改口，「現在流行到店面直接兌換，貼了20顆的珍奶，就讓你換20杯的珍奶。」霸氣回應力壓全場。

(中時 )