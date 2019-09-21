前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟參選總統，恐影響民進黨總統大選選情，民進黨主席卓榮泰今接受民視「新聞觀測站」節目專訪表示，呂參選當然會對選舉造成影響，期盼選舉候選人越單純，呂副總總還在連署階段，結果如何還不知道，但若通過連署成為候選人，黨一定會處理。

呂秀蓮宣布投入總統選舉震撼政壇，但多半認為呂參選是對綠營搞破壞，卓榮泰說，現在不敢這樣講，參選是大家的權利，不過得知消息當晚很震撼，一夜失眠，隔天立刻去拜會呂前副總統，希望連署過程維持主體性，不要被有心政黨操作。

呂秀蓮過去曾宣布退出民進黨，現在獲喜樂島聯盟推薦登記成為總統連署人，呂是否仍保有民進黨籍？卓榮泰說，依照北市黨部訊息呂還是黨員，沒有實際退出，現階段她還在連署階段，結果仍未知，一定給予高度尊重，也希望持續保有暢通的聯繫。

如果藍營暗中幫呂秀蓮連署，讓呂順利通過連署門檻成為候選人，卓榮泰表示，這是有可能的，但黨一定會做處理，身為黨主席必須對黨員負責，民進黨已經正式提名人選，如果還有其他人成為總統候選人，黨一定會處理。

(中時 )