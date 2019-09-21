大魯閣新時代週年慶期間邀請棒球好手張泰山化身打擊教練，一對一指導民眾打擊技巧。（大魯閣新時代提供／台中馮惠宜傳真）

「森林王子」張泰山21日現身台中大魯閣新時代購物中心啦！以運動、休閒育樂為主打的新時代購物中心，這次特別趁著2019年週年慶檔期開打，舉辦了「張泰山，你的專屬棒球教練」活動，力邀中華職棒眾多紀錄保持者－張泰山，至7樓大魯閣棒壘球打擊場展現揮棒英姿，民眾現場除了接受一對一棒球指導外，也獲得了限量簽名球！

在14：00-15：00該時段，張泰山本人更至11樓卡務中心擔任服務人員，親自贈送限時限量的簽名運動毛巾！大魯閣新時代購物中心就是要讓民眾在週年慶期間，能夠體驗好買、好玩、好吃的逛街樂趣，同時一睹森林王子張泰山的魅力！

『來～你揮棒時，球棒要更靠近自己，擊球點才能比較好掌握喔。』棒球好手張泰山穿著味全龍球衣，921下午到大魯閣新時代購物中心7樓大魯閣棒壘球打擊場展現揮棒英姿，並對民眾進行一對一棒球指導，張泰山專注的觀察姿勢、同時給予專業級的技術指導。

張泰山力挺「你的專屬教練活動」開心地說：『就是要力挺台灣棒球，想為這項運動盡更多心力，擔任味全龍教練後這想法更加明確了！能與大魯閣新時代購物中心一起合作這個活動，真的非常有意義！』

(中時 )