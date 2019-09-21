戲劇《遺失的1/2》日前主要演員陳璽安、王家梁上直播節目《趣你的娛樂》宣傳，兩人高帥優質外形，讓小鬼黃鴻升力推兩人很適合演BL劇，陳璽安爆料王家梁現在身材比以前出寫真集還壯，讓小鬼登場驗貨，沒想到小鬼摸到王家梁的大胸肌驚呆，讓王家梁害羞說：「這直播尺度都這樣嗎？」

王家梁（左）與陳璽安（右）首度合作演戲，但私下其實18歲已相識。（圖／趣你的娛樂提供）

王家梁和陳璽安在《遺失的1/2》首次一起演戲，但其實兩人在18歲高中時就透過朋友認識，黃鴻升看看他們說「但你們倆這個型，小時候應該不是朋友，在漫畫裡面你們一定是會吵架的，然後長大了就覺得好像不錯，然後就演一個BL！之前很紅的網劇《越界》裡面就很多像這樣高高的帥哥，我剛看照片的時候，以為又來了，又越界啊？」陳璽安卻立刻說「我不要跟王家梁演配對！」海芬觀察3人說「王家梁如果和鬼哥演BL，王家梁更適合演0號，因為王家梁比較適合嬌羞，黃鴻升嬌羞不起來，他嬌羞就會變成是裝可愛」說著黃鴻升就緊盯王家梁向他走近，試著揣摩BL劇深情對忘，兩人貼近互看不到3秒就雙雙笑著彈開。

王家梁被爆比出寫真集時更壯，但他表示健身只是他的生活習慣，未來戲劇希望不要為脫而脫。（圖／翻攝自王家梁臉書）

遊戲環節「秘密強心臟」，黃鴻升手快搶贏問動作最慢的海芬「如果要選一夜情和當老公，王家梁、陳璽安兩人你會怎麼選擇？」海芬笑說「我不想要只有一夜情耶，可以兩夜嗎？第一夜是試試看，第二夜是享受，我應該會選王家梁一夜情，然後小安是老公，因為王家梁看起來比較不好控制，在生活當中我如果叫他做什麼他應該不會聽我的，小安看起來比較好控制」

王家梁的好身材。（圖／翻攝自王家梁臉書）

處女座的王家梁說自己之前確實會被朋友說很龜毛，例如看到洗手台有水滴就會很想擦乾淨，最近已經很少聽到了，海芬問「那拍戲有什麼堅持不要的嗎？」王家梁說「現在就是能不露就不露，我希望不是找我來演一定有哪幾場戲就是為了秀身材，健身只是我的堅持，這是我的生活態度，如果找我演拳擊手或北斗神拳是可以的，因為這樣子的裸露是很正常的。」海芬對他的健身書《王家梁・鍛鍊》印象深刻，陳璽安說「他是最猛身材代表，他現在比寫真集還壯耶！」黃鴻升好奇伸手摸向王家梁胸肌，一摸被又大又厚程度嚇到對鏡頭測量起王家梁胸肌的厚度秀給觀眾看，讓王家梁害羞說「這直播尺度都這樣嗎？」討論到王家梁肌肉線條的誇張程度，兩位主持人直說王家梁腰際到大腿線條已經不止是人魚線而是「鯊魚線」！

(中時電子報)