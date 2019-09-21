火腿昨日輸球後已經確定無緣季後賽，進入消化試合，甚至本場共有12名野手上場，卻仍不見王柏融身影，目前已連5戰坐板凳，且沒有代打機會。不過火腿在有原航平7局僅失1分好投，以及打線適時發揮下，以8比1大勝軟銀。

火腿在2局上半就先攻下2分先馳得點，4局上半再由宇佐見真吾適時二壘安打添加保險分，取得3比0領先優勢。而火腿王牌先發投手有原航平前6局僅讓軟銀敲3支安打，直到7局下半才被松田宣浩敲出陽春炮得分，此為松田本季第30號全壘打。

8、9兩局火腿攻勢不減，先趁對手不穩連讓3人保送攻占滿壘後，平沼翔太敲出右半邊深遠三壘安打將壘上跑者全數送回，攻下3分大局；9局上半當家第四棒中田翔「補刀」，敲出2分砲拉開比數，為本季第24轟，最終火腿以8比1大勝洋聯戰績第2的軟銀，同時也讓洋聯戰績龍頭的西武獅將魔術數字降到3，

有原航平拿到本季第15場勝投，自責分率下降到2.46，目前暫居洋聯勝投王、自責分率王。而台灣好手王柏融目前已連續5場比賽沒有出賽，板凳坐好坐滿，不過仍在一軍登錄名單內。

(中時電子報)