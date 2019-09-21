臺北市大安區公所於9月21日(六) 14時至17時，於大安森林公園露天音樂台舉辦大安學子嘉年華，同時邀請大安區國中、小學師生，為民眾帶來一場中西文化交流的藝術饗宴。

這一次的學子嘉年華除了為延續去年歐風聖誕音樂會之精神外，更是藉由音樂及表演聯誼，同時透過各校之表演促進藝文交流外，期望能更拓展學生視野，同時打造多元文化社會。本次活動由大安區國中、小學以管弦樂、舞蹈及傳統技藝進行演出，除了炒熱氣氛外也能帶出多元的藝術表演，期望能激盪出熱鬧的嘉年華風情。

大安國中管樂團聞名中外，曾多次出國參與音樂大賽。(大安區公所提供/戴志揚傳真)

大安區區長林明寬表示，本次活動也是區公所重要人口政策的宣導活動，希望能讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁。因此，透過才藝嘉年華的方式，進行區內藝文交流活動，除了拉近彼此之間的距離，更可以讓學子及親子家庭一起共度周日假期，希望能讓參加民眾和表演的師生都能留下不一樣的回憶。

幸安國小口風琴隊多次受邀至國外演出。(大安區公所提供/戴志揚傳真)

林明寬表示期許透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷；提倡政府育兒政策，提升敬老及扶養父母的孝親觀，打造悅齡社會；促進社會家庭和諧，同時促進新住民子女培力，引導國際發展潛能，建構幸福和諧多元的社區，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。

(中時電子報)