歌手艾成最近號稱從和王瞳共組的87樂團「單飛」，其實是為推出福音專輯，更將自身被鬼附身的經驗拍成紀錄片《從天上來的聲音（暫定）》，由電影《杏林醫院》導演朱家麟執導。艾成表示當時在自家遭鬼附身恍若發瘋，全裸想跳出窗外，幸好同住的王瞳堂哥發現異狀，及時找來教會朋友一起拉住他，正在日本工作的王瞳只能努力為他祈禱，回國後趕緊陪在他身邊，他感嘆2人曾陪著對方走過生死，彼此有不可取代性，這也是他對這段感情堅定的理由之一。

艾成當初追隨王瞳腳步加入教會，但始終以「音樂神童」、「超偶冠軍」自居，做任何事都相當自負，嘴邊甚至常說：「你叫耶穌來也沒用。」3年前自認突然被「驕傲鬼」上身，聽見有人不斷在耳邊驅使自己求死，被送往醫院照斷層掃描，但找不出病因，只被打鎮定劑，劑量一過又會持續抓狂，70多歲的父母從馬來西亞趕來看艾成，絕望的想把他送進精神病院。

有人拍下艾成當時影片，正在搜集紀錄片素材的朱家麟直呼畫面驚人：「就像《大法師》一樣！」開玩笑說：「艾成回憶：「用頭撞地、衝到外面想被車撞，7天不睡覺，就一直在這裡（教會）狂奔，還像蛇一樣在地上爬、舔別人腳，幾乎沒有停過吶喊。」他因此傷了喉嚨，家人一度以為他無法再演唱，1年多才復原，但他已失去過去幾乎操不壞的鐵嗓。

在朋友陪伴和禱告下，艾成跪在十字架前清醒，他除了感謝教會，更謝謝王瞳無怨無悔付出。王瞳最初是透過視頻驚見艾成失控，恰巧看見飯店窗外有個十字架，立刻跪下唸禱文，返台後住在教會陪他度過生不如死的一個月，艾成在事發後1年多才敢看當時影片，感嘆：「她每天回家洗個澡又來教會陪我，影片裡都有她。」但也感傷對方看過自己發瘋模樣，難免不敢託付終身，「應該會有些動搖。」因此面對近來感情風暴，他選擇默默支持對方，但不把未來說死。

艾成回想3年前身心靈失控狀態，仍恍若昨日。（盧禕祺攝）

(中時 )