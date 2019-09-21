在泰國芭達雅舉辦的世界舉重錦標賽，今天進行女子59公斤級賽事，台灣「舉重女神」郭婞淳在抓舉繳出平自己保持的106公斤世界紀錄，但降量級挑戰的北韓崔孝辛舉出破世界紀錄的107公斤，奪得抓舉金牌。不過銀恨的郭婞淳稍後還有拿手的挺舉項目，可以拚總和翻盤。

郭婞淳原本保有女子59公斤級抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤三項世界紀錄，這次她在抓舉最先預報重量為100公斤，與亞塞拜然的柯斯托娃（KOSTOVA Boyanka Minkova）、崔孝辛相同。加上大陸的陳桂明，郭婞淳還沒出賽，A組6人成績已經確定，剩下4人對決局面。

崔孝辛第1把舉起100公斤，陳桂明則在第2把完成101公斤，第3把挑戰103公斤失敗。郭婞淳第1把103公斤順利過關，崔孝辛第2把成功舉起104公斤，迫使郭婞淳直接挑戰自己保持的世界紀錄，結果郭婞淳第2把失敗，第3把才成功舉起。接著是銀是金就看崔孝辛能否舉起107公斤，最後她順利奪金還破世界紀錄。柯斯托娃連3次挑戰103公斤失敗，由陳桂明在抓舉得銅。

郭婞淳抓舉雖然銀恨，但成績只比崔孝辛少1公斤，保有逆轉拚挺舉、總和雙金的機會。挺舉是郭婞淳的拿手好戲，2017年台北世大運還締造142公斤的生涯最佳成績，惟當時是創女子58公斤級的世界紀錄。

(中時電子報)