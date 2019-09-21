9月21日，第四屆海峽兩岸青年創新創業大賽總決賽在平潭台灣創業園的兩岸國學中心舉辦。吸引了來自兩岸上百名嘉賓、青年創業者、青年學生共同參與。大賽歷時7個月，在平潭迎來最終的角逐。大賽期間，在有關單位的大力支持下，組委會舉辦了五十餘場兩岸校園巡回宣講，並借助「2019金犢獎」青年創意平台，徵集有意在平潭地區落地的參賽者創業計劃，得到了兩岸社會各界的廣泛認可和積極參與。在經過多輪淘汰後，兩岸共有47個項目脫穎而出，參與本次平潭的總決賽。

入圍本次總決賽台灣的創業項目「寶特飛」是由銘傳大學的陸生吳詩茗提出。（陳文濤攝）

本次大賽主題是創新・共享・發展，大賽面向兩岸青年，旨在呈現兩岸青年創新創業的風采，借此培養青年的創新創業思維，增加兩岸青年的交流，運用兩岸青年創新轉化，加強平潭產業建設。

本次大賽是由福建省人民政府台港澳事務辦公室、共青團褔建省委員會、福建省地方金融監督管理局指導，平潭綜合實驗區管委會、旺旺中時媒體集團共同主辦，平潭綜合實驗區金融服務辦公室、旺旺中時文化傳媒、平潭綜合實驗區金融創新服務中心有限責任公司、平潭自由貿易區兩岸發展有限公司、福建海峽股權交易中心。平潭綜合實驗區台灣工作部、平潭綜合實驗區經濟發展局、平潭綜合實驗區共青團委員會、兩岸台青創新創業基金、金犢獎組委會、雲林縣政府新聞處、台灣陸商服務交流協會、福建平潭愛玩客旅遊發展有限公司、福建大聖傳媒有限公司協辦。

平潭綜合實驗區財政金融局副局長金融服務辦公室主任林興禧在致詞中表示平潭希望借助此次大賽活動，讓兩岸企業和青年更加全面地瞭解平潭，更加深入地感受平潭，更加廣泛地宣傳平潭，為「兩岸共同家園」建設共同出謀劃策。

目前，海峽兩岸青年創新創業大賽已成功舉辦過三屆，對平潭來說已形成賽事品牌，營造出創新活力的氛圍。而第四屆海峽兩岸青年創新創業大賽組委會也力爭將賽事舉辦成為海峽兩岸有影響力的常態化雙創活動，並且網羅各領域的創新人才，提供一個發揮創意的平台。平潭將一如既往地以海納百川的姿態為廣大創新人才提供揮灑才智的舞台。讓更多未來參與大賽的創業項目有機會獲得資金挹注，並將研發基地及企業總部設立在平潭，借此吸引更多的兩岸高校青年來嵐學習和工作。

(中時電子報)