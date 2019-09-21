法國紀錄片名導尼可拉斯菲力柏特（Nicolas Philibert）最近以新作《生命的美麗瞬間》再創票房佳績。該片描述一群年輕人投入護理學習的有趣現象，法國上映初期戲院不多，之後票房逆勢上揚，戲院逐日增加，最後郊區票房竟大勝城市，震驚法國影壇。

尼可拉斯菲力柏特堅信「偉大電影從細節出發」，就連躺在病床上都不忘記拍片。當他因為血管栓塞被緊急送到醫院急診，卻在看見護理師為病人忙進忙出時，突然好奇她們為何在正當享受青春年華之際，願意提前面對人生的生、老、病、死？瞬間拍片靈感大發，決定拍攝這部新片。

這部在巴黎郊區「聖西蒙十字」護校拍攝三年的紀錄片《生命的美麗瞬間》，劇情描述一群正接受專職訓練、即將成為準護理師故事。他們渴望服務人群，願意將青春年華，投注在別人生命最脆弱、痛苦的時時刻刻，並為自己未來將承擔重的責大任做好準備。

電影在一片歡樂學習聲中展開，再逐步帶出生命與人性難以迴避的重大議題。尼可拉斯藉法國現代詩人伊夫博納富瓦（Yves Bonnefoy）詩句，將全片劃分為「學習」、「實習」及「反饋」三個階段，三年學習、光陰荏苒，儘管青春呼嘯而過，卻讓他們換得強大的自信，得以面對未來的挑戰。該片10月18日在台上映。

(中時 )