921大地震發生至今已20周年，時任氣象局地震測報中心主任的郭鎧紋已於前年底退休。他表示，地震是一種地底累積能量的釋放，用芮氏規模來判別強弱，一般人並不容易體會，因此他都用「相當於多少顆原子彈」來形容，例如921地震芮氏規模7.3，相當於46顆原子彈，簡捷易懂，至今他仍堅持這一說法。

郭鎧紋表示，其實這並不是他的發明，美國早年就是透過地震儀器來監測原子彈試爆威力，兩者密切相關。他則是在921地震後開始把歷年大大小小的地震資料找出，仔細算出能量總和後再求出平均值，然後對照原子彈的威力而得到結果，亦即全台地底平均每年的累積能量相當於11顆原子彈。

郭鎧紋說，別看台灣每年小規模的地震很多，卻只能釋放3顆原子彈的能量，其他8顆要靠規模6以上的地震來釋放。而令他擔憂的是，從2017年起強震偏少，能量釋放不足會重新累積，而今年雖已有2次規模6的強震，估計到今年8月還有16.5顆原子彈的能量未釋放，而每過1個半月會再累積1顆的能量。

郭鎧紋回憶921大地震前，他在氣象局內部會議時，曾多次提到地震次數偏少，只有正常頻率的3分之2，值得注意。如今強震次數又有偏少的現象，他認為，如果以上個世紀的經驗法則來看，短則29年、長則64年，921等級的地震就可能再度發生，亦即最快9年後台灣可能再發生一次規模7以上的大地震。

他強調，這並不是刻意危言聳聽，而是希望政府要提早做好各種準備，才不會措手不及，讓人民陷入龐大的災害中。

(中時 )