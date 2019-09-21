新聞龍捲風

獨派帶頭猛攻蔡英文總統的論文爭議延燒，越演越烈，國民黨台南市議員謝龍介直指，前行政院長賴清德「惦惦吃三碗公」，可說是高手。

謝龍介在中天政論節目《新聞龍捲風》指出，蔡總統這一邊最近聯絡賴清德見個面，賴卻回說，時間還沒到。謝龍介分析說，誰說打論文沒關係？其實這是一齣戲，不是一個人在打，而是一群人在打，這群人當然以獨派為主，獨派一連串在打蔡論文，賴清德則「潛水」，讓他們去打。

謝龍介表示，連前總統陳水扁都說，拿出論文有這麼困難嗎？蔡英文還去告人家做什麼？妳就把論文拿出來給人家看就好了，連前副總統呂秀蓮都要蔡趕快把論文拿出來「給大家聞香」。為何扁呂都要蔡英文拿論文出來？這就表示他們可能掌握到內線消息，一定有人知道這個「縫隙」，才會從這裡一直鑽，這樣蔡英文還選得下去嗎？靜靜看，賴清德這條線就跑出來了！

謝龍介認為，賴清德越來越高深、越來越高段，他冷靜沉潛，如果這個局慢慢形成，可能他會有機會和國民黨總統參選人韓國瑜來個君子之爭。

(中時電子報)