引起街頭大亂鬥的連千毅，不但讓高雄治安亮起紅燈，也引發地方首長槓上中央的話題。警方今天在新北中和一棟大樓逮捕連千毅，晚間已帶著連抵達高雄市刑大。據悉，檢警掌握到已遭押的嫌犯證詞恐對連不利，全案將依組織犯罪條例偵辦。另外，知情人士也透露，嘉義角頭日前曾發過追殺令要修理連千毅，警方獲知後透過管道勸阻才化解。

引起大亂的連千毅，投入直播拍賣前，有著竹聯幫、太陽會等黑社會背景，曾因暴力討債入獄，但也因為他常常在直播上向道上兄弟嗆聲，頻頻惹出爭議甚至傳出被黑幫發出追殺令等事件。

(中時電子報)