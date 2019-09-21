一人亂高雄 部長、署長都驚動 黑白兩道都想修理他 20:102019/09/21 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 直播主連千毅今晚押回高市刑大偵訊，上銬狼狽模樣曝光。（報器資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 引起街頭大亂鬥的連千毅，不但讓高雄治安亮起紅燈，也引發地方首長槓上中央的話題。警方今天在新北中和一棟大樓逮捕連千毅，晚間已帶著連抵達高雄市刑大。據悉，檢警掌握到已遭押的嫌犯證詞恐對連不利，全案將依組織犯罪條例偵辦。另外，知情人士也透露，嘉義角頭日前曾發過追殺令要修理連千毅，警方獲知後透過管道勸阻才化解。 引起大亂的連千毅，投入直播拍賣前，有著竹聯幫、太陽會等黑社會背景，曾因暴力討債入獄，但也因為他常常在直播上向道上兄弟嗆聲，頻頻惹出爭議甚至傳出被黑幫發出追殺令等事件。 (中時電子報) #連千毅 #高雄 #追殺令 也許您會感興趣 推薦閱讀 連千毅倉庫再遭10車包圍衝撞 警鳴槍逮1人 08:462019/09/19 社會 「連千毅之亂」治安差 韓國瑜避答認了？ 15:582019/09/19 社會 治安亮紅燈 韓國瑜怒了：再發生換掉分局長 16:542019/09/19 社會 出身黑道轉戰直播 連千毅平價高端市場通吃 20:132019/09/19 生活 連千毅之亂 韓撂話換警局長 04:102019/09/20 社會新聞 直播不改黑道本色 連千毅是非多 04:102019/09/20 社會新聞 連千毅傳奇起底！擁6超跑 172長腿巨乳妻成亮點 09:342019/09/20 社會 連千毅賣假貨？他花5萬買名牌包 驗貨結果是… 18:452019/09/20 娛樂 連千毅大鬧高雄 好兄弟館長怎麼看？ 00:032019/09/21 娛樂 打臉連千毅！他爆賓士授權書爆4大疑點 17:522019/09/21 娛樂 社會熱門新聞 連千毅押回高市刑大 狼狽模樣曝光 - 社會 豆漿店十傷重大車禍 2駕駛昏迷2軍人骨折1截肢 - 社會 遭小弟咬出教唆開槍 連千毅落網查獲西瓜刀 - 社會 連千毅涉槍砲、恐嚇 遭警中和逮捕 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。