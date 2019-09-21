國民黨前主席洪秀柱揮軍南征到台南市參選第6選區立委，晚間到台南市仁德區清寧代天府舉辦首場造勢晚會，現場湧入逾2000名支持者，現場支持者揮舞國旗大喊「韓國瑜凍蒜、柱柱姐凍蒜」，洪秀柱全場都以台語致詞，致詞到一半，廟宇傳出「發爐」好兆頭，洪秀柱笑說「連神佛都支持變天」，疾呼支持者要團結，韓國瑜當選、立委過半、不要執政跛腳！」
洪秀柱自動請纓到國民黨艱困選區的台南參選立委，激起藍營支持者士氣，洪秀柱晚間首場造勢晚會，藍營基層展現高昂士氣，洪秀柱打趣說，原本地方黨部回報可能現場約有200人到場，結果到場發現大概湧入超過2000人，現場氣勢讓她直呼感動，還有12歲小粉絲上台獻吻「我們全家都挺妳」。
洪秀柱首場造勢展現高人氣，現場「柱柱姐愛妳」聲浪和凍蒜聲不斷，洪秀柱說，對手說她不會講台語，但她台語其實很流利。現場一度傳出國民黨總統參選人韓國瑜預計晚間8時將到場站台，不少韓粉也在現場引頸期盼，不過，台南市黨部主委謝龍介在7點多宣布韓國瑜人仍在屏東，趕不來台南場。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。