國民黨前主席洪秀柱揮軍南征到台南市參選第6選區立委，晚間到台南市仁德區清寧代天府舉辦首場造勢晚會，現場湧入逾2000名支持者，現場支持者揮舞國旗大喊「韓國瑜凍蒜、柱柱姐凍蒜」，洪秀柱全場都以台語致詞，致詞到一半，廟宇傳出「發爐」好兆頭，洪秀柱笑說「連神佛都支持變天」，疾呼支持者要團結，韓國瑜當選、立委過半、不要執政跛腳！」

洪秀柱自動請纓到國民黨艱困選區的台南參選立委，激起藍營支持者士氣，洪秀柱晚間首場造勢晚會，藍營基層展現高昂士氣，洪秀柱打趣說，原本地方黨部回報可能現場約有200人到場，結果到場發現大概湧入超過2000人，現場氣勢讓她直呼感動，還有12歲小粉絲上台獻吻「我們全家都挺妳」。

洪秀柱首場造勢展現高人氣，現場「柱柱姐愛妳」聲浪和凍蒜聲不斷，洪秀柱說，對手說她不會講台語，但她台語其實很流利。現場一度傳出國民黨總統參選人韓國瑜預計晚間8時將到場站台，不少韓粉也在現場引頸期盼，不過，台南市黨部主委謝龍介在7點多宣布韓國瑜人仍在屏東，趕不來台南場。

(中時 )