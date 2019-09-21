每年9月第3個周末「世界清潔地球日」，新北市南山中學有11個班級和2個社團共500名師生響應。（南山中學提供）

每年9月第3個周末「世界清潔地球日」，新北市南山中學有11個班級和2個社團共500名師生響應。（南山中學提供）

每年9月第3個周末「世界清潔地球日」，新北市南山中學有11個班級和2個社團共500名師生響應。（南山中學提供）

每年9月第3個周末「世界清潔地球日」，新北市南山中學有11個班級和2個社團共500名師生響應。（南山中學提供）

每年9月第3個周末「世界清潔地球日」，新北市南山中學有11個班級和2個社團共500名師生響應，參與了這項有意義的活動，除了打掃學校以外，也與校園周遭鄰近社區瓦磘里、枋寮里、福和里、廟美里四個里的里長與里民結合，進行社區騎樓、街道、公園的清理。

氣候變遷加上都市密集人口，病菌滋生變異、傳染捷徑速度，再再威脅大眾的健康，近年來流感、腸病毒甚而屈公病例等更讓人聞之色變，南山中學活動的發起，除了讓學生認識「世界清潔地球日」及體認服務學習的重要，更提醒學生們環境與健康的重要。

參與活動的邱奕勳、黃柏睿和許廷聿同學異口同聲表示，活動看起來平常，但好有意義，尤其下著雨社區阿公阿嬤都還穿著雨衣來參加，還蠻感動的，所以今天會開心認真的打掃。

南山中學校長蔡銘城表示，感謝4位里長配合學生學習活動且發動里民參與，藉由清掃服務的過程，讓師生體驗「放下身段」及「環境為本」的清掃服務哲理，落實環保，愛護我們賴以維生的生活環境，共同響應國際活動 「World Cleanup Day 世界環境清潔日」，是一件非常有意義的教育工作。

(中時 )