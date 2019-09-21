2019高雄電影節9/22週日正式開賣，限時早鳥優惠票150元，今日(9/21)公布「電影人生」節目，為影迷介紹超現實主義巨擘路易斯布紐爾的《布紐爾 超現實人生》與經典之作《黃金年代》、凝視左派情色大師若松孝二的《若松獨立GO GO GO》與顛峰作品《天使的恍惚》。

紀錄文溫德斯、拉斯馮提爾等大導御用攝影師《在光影中漫步：羅比穆勒》與攝影代表作《破浪而出》、《在黑暗中漫舞》；平反金酸莓巨片、紀錄女主角伊莉莎白柏克萊演藝人生的《從前有個美國舞孃》與原作《美國舞孃》；以及拍攝大河劇臨時演員、打破紀錄與劇情形式的《江戶大臨演》，十部作品帶來五段幕前幕後的電影人生。

荷蘭名導保羅范赫文的《美國舞孃》24年前在台灣造成轟動，片商邀請女主角伊莉莎白柏克萊來台盛大首映，讚譽她為「莎朗史東勁敵」，讓台灣成為全球極少數票房賣座的地區。但該片一問世即被公認為年度爛片，橫掃金酸莓獎七項大獎，范赫文成為首位親領金酸莓獎的影人，伊莉莎白柏克萊更被批評得體無完膚。如今已變成死忠影迷崇拜的邪典電影與地下文化。

導演傑佛瑞麥克海爾首部作品《從前有個美國舞孃》，回顧這部號稱「尺度不設限」的舞孃電影始祖，爬梳范赫文的暴力情色美學，並邀請伊莉莎白柏克萊重返幕前，原以為《美國舞孃》會為她打開星路，沒想到接連負評讓她從此演藝沒落，她在片中站上週年慶舞台接受遲來喝采，種種秘辛都令人拍案叫絕、全面改觀。

《若松獨立Go Go Go》邀集「若松製作」的編劇、美術、配樂等班底，由演技奔放的門脅麥飾演唯一的女副導吉積惠，以她參與拍攝《永遠的處女》至《赤軍：PFLP世界戰爭宣言》等片，展現獨立電影人的青春熱血，並折射1970年日本不安的時代。導演白石和彌表示，「那是一個熱血沸騰的時代，我無法參與，所以很想拍出來！」

曾任《樂士浮生錄》攝影團隊的導演克萊兒皮傑曼，新作《在光影中漫步：羅比穆勒》，回顧羅比穆勒創造的種種魔幻時刻，是獻給所有影迷的光影頌歌，亦入圍威尼斯影展最佳電影紀錄片獎。高雄電影節並選錄拉斯馮提爾與羅比穆勒合作的《破浪而出》與《在黑暗中漫舞》。

2019高雄電影節於10/10(四)至10/27(日)，在高雄市立圖書館總館、MLD影城、高雄市電影館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫登場。「雄影短護照」與「XR無限幻境」VR節目門票已於9/7(六)販售；影展門票於9/22(日)全面開賣，購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」。

(中時 )