連千毅在事發一個月前南下高雄，疑似為事業提前踩點，在南部打擊犯罪中心前自拍打卡，沒想到如今真的遭逮捕 (圖／翻攝自連千毅臉書)

自稱亞洲直播天王的超人氣直播主連千毅連續三天在高雄與當地幫派衝突，還被爆料販賣精品假貨，今(21日)在新北中和遭警方突襲壓制逮捕。諷刺的是，有網友翻出連千毅一個月前，才在高雄的「南部打擊犯罪中心」高調自拍，並PO照打卡。

高雄在17日到19日間，一連三天半夜都傳出治安事件，全都與連千毅有關，不僅市長韓國瑜震怒，揚言再發生就換分局長，就連警政署長陳家欽與內政部長徐國勇也都南下坐鎮監督，高雄市警察也全副武裝，北上新北突襲抓人，連千毅遭壓制上銬，滿臉錯愕，但並無抵抗。

據了解，高雄警方決心北上抓人，原因在於連千毅連日在高雄引發暴力事件，加上又是天道盟太陽高雄分會幹部。而就在逮人前一刻，連千毅才更新臉書，祝網友「下午好，財源廣進」，未料下一刻就被逮捕，更有網友翻出，連千毅在事發一個月前疑似南下高雄踩點，還在刑事局的「南部打擊犯罪中心」自拍打卡，沒想到一個月後真的就遭警方壓制逮捕，相當諷刺。

(中時電子報)