女星孟耿如以演出《我可能不會愛你》的李大仁妹妹「李淘淘」受到關注，近年她多方嘗試不只當起歌手，更在藝術中找到一片天空，日前她接受訪問提到作畫讓她倍感放鬆，曾經忘我地16小時連續作畫，中途還需要男友黃子佼提醒她要吃東西了，她才想到要吃飯。

孟耿如休假時就忘情沉浸在藝術世界中，曾連續16小時作畫，讓男友黃子佼趕緊提醒她吃飯。（圖／記者廖映翔、陳威成攝）

孟耿如近日以畫家身分展出她的作品，並接受《中時電子報》專訪，在緊張壓力的拍戲和演藝工作結束後，她以藝術為抒發窗口，過去下工後可能是和朋友約出去玩，現在的她則是進入自己的藝術世界，更在當中找到成就感，近期她發現「顏料的調色」就是讓她開心的小小確幸，不同的顏色調出來的變化，讓她驚訝且興奮，她也認為畫畫就像回到小時候，找回初衷也放鬆心靈。

孟耿如先前曾遠赴日本東京參展，這次則在台北展出她的部分畫作。（圖／記者廖映翔、陳威成攝）

她回想自己第一個作品，幼稚園時的自畫像，當時她畫了一個就像在跳舞般的「細腳女孩」，漸漸地她開始探索自己，在五彩繽紛的想像空間裡，找到屬於自己的天空。

她也用了另一個「ARU MENG」的畫家身分，甚至遠赴東京參展，在藝術中她找到了快樂，她回想不管是粉蠟筆還是壓克力顏料蹦出新感覺時，還是當作品有人欣賞時，都讓她感到開心，一種「有人懂我」的感覺。

兼具演員、歌手、藝術家身分的孟耿如也對三者有不同的見解。（圖／記者廖映翔、陳威成攝）

她也預告希望在明年能辦個個人展覽，將自己的畫左完整呈現給所有不管是認識還是不認識她的人看。和男友黃子佼明年即將步入禮堂，平常就愛看展充滿文藝氣質的兩人，也想到可以在婚紗照上創作，讓婚紗照也能不同以往更具獨特。

探索孟耿如內心那五彩繽紛、瀰漫童趣的「藝」想世界

(中時電子報)