在日本大阪進行的泛太平洋女網賽雙打冠軍戰，成為台灣兩家姊妹花的「寶島內戰」，結果詹詠然／詹皓晴技高一籌，激戰96分鐘後以兩個7比5力退謝淑薇／謝語倢，拿下生涯第14座姊妹攜手的WTA女雙冠軍，也是首度於泛太平洋網賽封后。

詹、謝兩家姊妹上次正面對決，已是2007年桃園海碩盃雙打決賽，當時雙詹激戰到超級搶10局才勝出。這次來到總獎金82.3萬美元的泛太平洋網賽，兩組人馬受到雨勢影響，都得一日雙賽，也都在4強經歷超級搶10局才勝出，成就兩家姊妹爭后好戲。

決賽雙方開局互破，接著一路保發，雙詹首盤6比5領先時再度破發，先聲奪人。次盤兩邊上演破發大戰，詹家姊妹又在第12局關鍵破發，順利於大阪舉起冠軍金盃。

詹家姊妹是921大地震的受災戶，詹詠然一早就在臉書po文表示：「在921大地震20週年的這天，提醒著我人類是多麼的渺小，卻又多麼的堅強。感恩那些曾經的善良，給了多少人機會與希望。讓我們為當時不幸的罹難者禱告，也容許我們給20年前害怕的自己一個溫暖的擁抱。」最後姊妹倆在這1天攜手奪冠，也別具意義。

(中時電子報)