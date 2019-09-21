921震災20周年，蔡英文總統走訪震央南投時表示，台灣人共同團結打拚真的很堅韌，雖然國際局勢動盪，面臨外交艱困的時刻，但是國際上還有很多支持民主價值的友人，與台灣的關係也愈來愈好。

蔡英文由民進黨立委蔡培慧、林靜儀，立委參選人陳癸佑等人陪同，到林太師廟、配天宮及福順宮參拜，祈求國泰民安，還參加青商會的頒獎典禮；蔡英文表示，選舉還有100多天，有人企圖影響選舉，但是選舉是人民意志的展現，希望大家千萬不要被假消息影響選擇，而她擔任總統，不會輕易退讓，會緊緊守護台灣的尊嚴。

蔡英文並表示，台灣經濟持續穩定成長，國際機構預估今年的經濟成長是亞洲4小龍之首，因為投資增加，稅收穩定成長，所以今年減稅的幅度是有史以來最多，讓人民分享經濟成長的成果。

蔡英文指出，台灣的競爭力和創新能力，受到國際矚目，根據世界經濟論壇調查，台灣的競爭力在世界140多個國家中排名13，亞太地區排名第4；創新能力則是全球第4名，與德國、美國、瑞士並列4大超級創新國家。

蔡英文表示，政府照顧老人家推動長照，希望讓長輩在熟悉的環境裡養老，明年將編列400億元經費，是今年的8倍！另外，也要對年輕人的托嬰補助跟公立幼稚園補助，從各方面減輕人民的經濟負擔。

(中時 )