英國31歲時裝設計師米莎．諾努（Misha Nonoo）和美國石油大亨赫斯（Hess）的婚禮20日在義大利羅馬的17世紀巴洛克式別墅舉行，這次婚禮眾星雲集，星光熠熠，比電影節開幕還閃耀。不僅新娘閨密英國王妃梅根與夫婿哈利王子與會，連美國第一千金伊凡卡與夫婿庫許納都親自送上祝福。當天兩位貴賓的衣Q成了媒體追逐的焦點，梅根以Valentino透明黑紗蓬蓬袖長裙巧妙地遮掩了產後尚顯臃腫的身材，令人眼睛一亮。但這套禮服價格不菲，高達英鎊8900元（約台幣34.4萬）。

新娘子諾努既是時裝設計師，又是社交名媛，所以來參加婚禮的貴賓也是社會名流與大咖明星。其中最受矚目的貴賓之一就是梅根。她產後的身材一直沒有恢復，為了修飾身材，她挑選了黑色薄紗禮服，但仍難掩虎背。為了避免被輿論批判，這次夫婦還特意捨私人飛機改搭一般民航客機。

對於梅根一身黑參加好友的婚禮，評價褒貶不一。有些設計師認為，這是喜慶的日子，雖然黑色能顯瘦，但黑色禮服對英國王室來說是禁忌，除了參加葬禮和紀念儀式，女王不喜歡王室成員穿沉悶的黑色，認為對新娘顯得不夠有誠意。但梅根就是敢挑戰傳統，走出自己的風格。

美國第一千金伊凡卡以一襲希臘式低胸晚禮服參加好友的婚禮，豔冠群芳。（路透）

當天出席婚禮者還有美國總統川普的長女伊凡卡。伊凡卡的短髮新造型顯得俏麗，搭配藕色的低胸長裙加斗篷，飾以金腰帶，氣質出眾，豔壓群芳。

(中時 )