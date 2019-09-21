20190921中天新聞 涉教唆開槍寵物店 連千毅藏新北遭攻堅逮捕

引發高雄之亂的直播天王連千毅，今日中午在新北中和一棟大樓被逮捕，他被捕時慘遭警方制伏狼狽趴地的模樣，與平常在直播中的霸氣形象差很大。然而稍早爆料公社也流出連千毅疑似與一名大哥級直播主通話影片，溫馴又帶點膽怯地語氣令網友驚訝不已。

影片中直播主因不滿發文遭連千毅嗆聲，特地打去理論，更嗆連千毅以為嘉義都好欺負，把嘉義人當「軟仔」？「為什麼大哥會疼惜我？我就做人處事正派，我跟你不同你知道意思嗎？」

而連千毅則試圖向對方解釋你有人情壓力，我也有人情壓力，話還沒講完，又被對方開嗆：「社會是我老大就很會教，不需要你教我！社會事你還沒摸透啦！你聽得懂我意思嗎？」

而連千毅的這段通話內容也再次引發網友討論，「現主時菜逼八了」、「刷一整排傻子一直叫任哥」、「現主時丟臉丟到家了」、「現煮席憲哥笑哈哈」、「就只是一個洗錢小弟」、「真的漏氣漏慘了」。

(中時電子報)