效力日職樂天金鷲隊的台灣好手宋家豪，連續2天登板中繼再繳好投，7局上半滿壘危機上場後，連抓2個出局數，關鍵時刻凍結西武攻勢，連續第15場出賽無失分，最終樂天以6比1阻擋西武封王，魔術數字停留在M3。而宋家豪好投也在賽後登上英雄訪問，他在滿場球迷面前，用中文大喊：「太棒了！」

樂天此役面對洋聯龍頭西武獅，決定用投手車輪戰，派出福井優也及辛島航各投3局，成功封鎖對手打線，前6局僅被敲出1支安打，不過樂天也沒討到便宜，雙方在6局結束仍以0比0平手。

7局上半樂天換上洋投布森尼茲(Alan Busenitz)卻亂了陣腳，先連續被敲2安後，西武靠高飛犧牲打及投手失誤攻下首分，隨後布森尼茲又投出保送形成滿壘危機，關鍵時刻樂天決定換上宋家豪，果然成功解圍。

宋家豪在1人出局、滿壘的情況下，先讓秋山翔吾擊出滾地球出局後，再讓源田壯亮輝大空棒三振出局，僅花7球就拿到2個出局數，順利凍結西武攻勢，同時也是他自8月23日重返一軍以來，連續第15戰無失分。樂天在8局下半一輪猛攻灌進6分大局，最終就以6比1逆轉奪勝，讓西武的魔術數字停留在M3。

宋家豪的關鍵拆彈，讓他與敲出追平陽春炮的藤田一也一同登上英雄訪問，當主持人問到滿壘時要連續面對兩名強打時，抱著怎樣的心情站上投手丘，宋家豪中氣十足回答，「絕對要勝利的心情！」接下來主持人問到成功壓制兩名強打，以及隊友幫忙打下這麼多分的心情如何，宋家豪則分別用中文及日文大喊，「太棒了！」、「最高です！」，隨後告訴全場球迷他抱著一定要進季後賽的心情上場，並謝謝球迷進場支持，成為他們上場的動力。

(中時電子報)