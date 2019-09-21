高市直播主糾紛引爆街頭大亂鬥，事件主角連千毅今晚被捕到案後，另名與他起衝突的主角寵物店直播主「鄭大仁」晚間8時20分也遭逮，警方認定涉嫌恐嚇罪嫌重大，於其七賢二路租屋處拘提到案，目前正要送回高市刑大偵訊。

(中時 )