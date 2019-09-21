高市直播主大亂鬥 寵物店「大仁哥」遭逮 21:042019/09/21 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方今晚說明逮補連千毅過程。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高市直播主糾紛引爆街頭大亂鬥，事件主角連千毅今晚被捕到案後，另名與他起衝突的主角寵物店直播主「鄭大仁」晚間8時20分也遭逮，警方認定涉嫌恐嚇罪嫌重大，於其七賢二路租屋處拘提到案，目前正要送回高市刑大偵訊。 (中時 ) #直播 #主角 #寵物店 #高市 #租屋處 也許您會感興趣 推薦閱讀 陰陽眼同學突問「妳家很多人嗎」 下句讓她崩潰 00:372019/09/19 生活 17直播金羽獎首度攜爆料公社等外部夥伴 力拚直播新客群 16:502019/09/19 財經 《科技》17 Media第三屆華人直播金羽獎，攜手台灣「三金」製作團隊 17:052019/09/19 財經 韓國瑜才震怒 寵物店開槍就抓到人 20:402019/09/19 社會 連千毅之亂 韓撂話換警局長 04:102019/09/20 社會新聞 17 Media金羽獎 首度聯手爆料公社與OTT／VOD 11:102019/09/20 生活 高雄寵物店槍擊案 警證實：8嫌全為連千毅員工 11:322019/09/20 社會 高雄寵物店槍擊案 槍手全身西裝出面投案 21:122019/09/20 社會 找替死鬼？一抓連千毅員工 秒有人「自首」 08:302019/09/21 社會 又遭惡意檢舉 詹江村：已無管道對外直播 12:202019/09/21 政治 社會熱門新聞 連千毅押回高市刑大 狼狽模樣曝光 - 社會 豆漿店十傷重大車禍 2駕駛昏迷2軍人骨折1截肢 - 社會 連千毅傳奇起底！擁6超跑 172長腿巨乳妻成亮點 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 連千毅涉槍砲、恐嚇 遭警中和逮捕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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