「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」今晚（21日）在國立體育大學林口體育館重磅登場，由韓國天團 SUPER JUNIOR、男團NCT 127､南優鉉､金在煥等接連帶來精彩演出，儘管天氣陰雨綿綿，仍澆不熄8000名粉絲熱情。

出道15年的SUPER JUNIOR不愧是天團代表，一出場就帶來蟬聯數位音樂平台KKBOX韓語榜冠軍近100週的主打歌〈Black Suit〉，緊接著一首經典歌曲〈U〉，嗨翻全場。SUPER JUNIOR今年第3次來台演出，東海笑問：「很久沒來台灣了對嗎？」讓粉絲笑場，他嘴甜補充，「只要一天沒見就像是很久沒見，如果有機會，我一定要住在台灣！」東海以全中文展開3分鐘的對話，搞笑地把成員晾在一旁，利特稱讚：「中文比韓文好了呢！」不過銀赫卻說：「要結束了嗎，沒時間了。」而成員圭賢一出場就下跪享受粉絲尖叫歡迎，直呼：「（粉絲）你們變胖又變高了。」

圭賢（左二）搞笑下跪接受粉絲尖叫歡迎。（ON worldwide Co Ltd:希林國際提供）

接著帶來奠定天團地位的一曲〈SORRY, SORRY〉、〈美人啊〉，粉絲以熟悉韓語熱情呼應，演出〈Miracle〉一曲時，在圓形舞台上與粉絲親切互動，始源更與粉絲自拍，成員們之間感情好到搭肩跳來跳去，高音擔當的厲旭一高歌，大家麥克風都湊了過來，氣氛十分高昂。

各個成員在不同領域各有一片天地，東海與銀赫帶來〈Danger〉展現高超整齊的舞技，東海演出到一半更熱情脫掉黑色西裝外套，帥翻全場。由圭賢、藝聲、厲旭組成的美聲團體「KRY」則帶來〈Dorothy〉，藝聲也帶來個人舞台〈Pink Magic〉，成員希澈則因腳傷沒參與舞台活動。

SUPER JUNIOR帶來壓軸演出，嗨翻全場。（ON worldwide Co Ltd:希林國際提供）

正在準備新專輯的他們，下周要拍攝主打歌MV，演唱會前一天沒有睡覺就直接上場，利特表示本來很擔心成員們的體力能否又跳又唱，「因為各位的歡呼聲，大家又活了過來！」厲旭逗趣揣摩一副快累倒的樣子，神童搞笑拿他來健身練肌肉。

今年隨著成員圭賢退伍，全員皆已完成役期，預計10月帶著第九張正規專輯《Time Slip》回歸舞台。演唱會上雖然沒有表演新歌，不過成員們默不作聲、頻頻拍手、擊掌的模樣，隊長利特神秘透露：「這是你們的提示，10月就會知道了！」

男團「NCT 127」二度來台演出。（ON worldwide Co Ltd:希林國際提供）

SUPER JUNIOR師弟男團「NCT 127」繼去年《超級巨星紅白藝能大賞》後二度來台演出。除了成員廷祐因健康因素缺席，其他8位團員一一與粉絲問候，穿著黑白相間配色的服裝，賣力演出6首歌曲，顏值擔當的泰容日前雖傳出醜聞，今天他以若隱若現的性感造型現身，依然引起粉絲一陣瘋狂。

「INFINITE」主唱南優鉉帶來精彩演出。（ON worldwide Co Ltd:希林國際提供）

「INFINITE」主唱南優鉉今年4月曾來台舉行過首場個人演唱會《植木日》，相隔5個月再度訪台，這次以一頭亞麻色髮型浪漫亮相，「也許是台灣的關係吧，觀眾的熱情真的是太棒了！」還準備了符合下雨天氣的新歌〈Rain〉，表演轉場時他因麥克風太高，搞笑微調麥克風架的模樣逗得粉絲哈哈大笑。

金在煥首次以個人之姿來台表演。（ON worldwide Co Ltd:希林國際提供）

透過歌唱選秀節目、從限定男團Wanna One出道的金在煥，首次以個人之姿來台，他以一身俐落灰色秋裝，帶來〈Begin Again〉、〈My Star〉等6首歌曲，演出空檔禮貌詢問粉絲：「可以喝一口水嗎」靦腆動作十分可愛。

台灣粉絲更貼心準備便當、飲用水、珍珠奶茶及水果等應援物，希望偶像們可以順利演出。今晚演唱會4組藝人、一共帶來26首歌曲，和粉絲共度美好的時光。

粉絲準備飲料及餅乾應援偶像。（江珮瑜攝）

SJ粉絲E.L.F準備便當應援。（江珮瑜攝）

(中時 )