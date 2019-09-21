蕭秉治「凡人MORTAL」首場個人大型演唱會今到台中小巨蛋舉辦台灣最終場，師兄五月天怪獸不僅全程相挺，今晚更首唱2人合作新曲〈痛快世代〉。談及兩人合作過程，怪獸笑說，通常嘉賓合作1、2首歌，但這次很難得、想做長一點的表演，但整段6首歌好像又沒什麼意思，希望可以再深入一點，「秉治哥喜歡深一點的感覺，我說情感上交流。」大開黃腔讓一旁的蕭秉治與歌迷笑翻。

五月天怪獸擔任蕭秉治演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

蕭秉治也提到，合作新歌的idea在2個月前就有了，但歌詞比較難寫，因為怪獸的曲通常都是佩阿信的詞，「我寫詞壓力很大，請多多擔待」，而怪獸也說，「他寫的時候滿難開始的，因為阿信壓在那裡，像一朵烏雲一樣」，隔空大虧阿信，怪獸接著說，「我覺得秉治很努力寫出很棒的歌詞，我自己很喜歡，他演唱我貢獻的曲子，非常棒，很高興跟你一起擁有這首單曲」。

五月天怪獸擔任蕭秉治演唱會嘉賓，兩人合唱新歌〈痛快世代〉。（相信音樂提供）

先前在台北演唱會前曾承諾歌迷要唱新歌，蕭秉治在最終場兌現，〈痛快世代〉由怪獸譜曲、蕭秉治填詞，挑燈夜戰寫出新歌，無敵大彩蛋讓歌迷驚喜爆表。2人也說到，新歌嚴格來說是今天才弄好的，包括混音，就為了可以唱給大家聽。蕭秉治說，跟怪獸合作才知道，「果然成為天團，弄音樂的執著讓我肅然起敬」，怪獸謙虛說，「做音樂都一樣，希望聽到最好的」，開玩笑說，「很高興剛剛表演順利結束，首唱、也是最後一次唱」逗笑現場歌迷，隨後補「希望還有機會唱」。

(中時 )