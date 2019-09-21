9月21日下午1點47分，台中霧峰金陵山圓滿教堂傳來鐘聲21響，這是紀念921大地震20週年的鐘聲。基督教救助協會特別選在地震發生的時刻－1點47分(凌晨)，在當時一級災區霧峰，聯合參與重建的12所教會與ASAA台灣藝起發光促進協會，一起舉行「921二十週年紀念禮拜」。

邀請921受災戶、服務志工，及現在已轉型為1919服務中心的家園再造工作室社工，一起分享20年來的心路歷程與服務見證，同時也以音樂追思當年的2415位罹難者。台中市法制局李善植局與社會局彭懷真局長也特別蒞臨致詞與禱告。共計有400人與會。

紀念禮拜由大里思恩堂室內樂團演奏。由周子寒、紀寶如、胡藝芬、莊蕙如，及歐陽聖康等5位藝人組成的詩班，帶領會眾演唱。請大里思恩堂希望教會的蔡鳳梅師母代表受災戶，分享災後20年來的感動與感恩。並邀請東勢蒙恩堂手語教會潘信宏牧師、浸宣和睦教會何志文牧師、新社行道會黎茂生牧師、台中重慶教會的李麗珍牧師、南投林秀惠師母、竹山曾紀平律師，及名間徐朝琴老師等當年家園再造工作室的社工們，一一分享見證。

會中特別播放災民阿逃伯與社工間的感人故事。70多歲的阿逃伯獨居在國姓鄉，靠老人年金過活。他因滿口牙都掉光，只剩一齒，人稱「一齒伯」。當時他房子半倒，便買了一輛廢棄的9人座車，每天睡在車裡。

國姓家園再造工作室的社工婉婷，為他申請了家屋再造方案。房子快修好時，婉婷罹患了腫瘤。一齒伯知道後，立刻包了一個紅包給婉婷。而婉婷擔心一齒伯房子好了沒錢買傢俱，也託工作室主任帶了一萬元給一齒伯。

救助協會夏忠堅秘書長表示，救助協會於1998年以重大災難救助為宗旨成立，最初只有2名員工。隔年發生921大地震，為了快速因應救災與重建的需要，在短短3個月內，員工擴增到80名。總計3年重建，共服務災民57,825人次，執行方案176件，志工動員33,280人次。設置了16個家園再造工作室，其中有7個後來轉型成為教會，繼續陪伴當地居民。

夏忠堅指出，2002年三年重建工作後，救助協會逆向思考，連結全台基督教會，建構1919社服網路，希望能將重建的經驗擴及到全台，幫助需要救助的弱勢家庭。17年來已在296個鄉鎮建立了1297個1919服務中心，並陸續推出重大災難救助、急難家庭救助、弱勢兒童課後陪讀、食物銀行，及旺得福等5項方案。「這是我們紀念在震災中罹難、屋倒受苦的人，最好的方式。」

夏忠堅表示，如聖經所預言的，未來的災禍會愈來愈多，尤其台灣又是全球自然災害風險最高的地區。因此他呼籲社會大眾不要因為921的傷痛漸漸淡忘，而輕忽了防減災的重要性。要隨時儆醒，預備好自己，在災難與救助上盡上責任。而救助協會也將不忘初衷，永遠站在上帝的恩典與社會的托負上，災時救災，平時進行社區服務。「永遠與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭。」

(中時 )