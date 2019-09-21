國民黨總統參選人韓國瑜（車上）21日晚間到東港參加「屏東藍軍大團結勝利餐會」，獲得大批韓粉擁載，離開時忘情與大家揮手道別。（謝佳潾攝）

「凍蒜！凍蒜！」國民黨總統參選人韓國瑜21日晚間到東港參加屏東藍軍大團結勝利餐會，席間受到大批韓粉擁戴、高喊總統好，為出征綠營鐵票區打出漂亮一仗，會中他呼籲大家展現對國家的愛，在明年1月11日用手中唯一武器選票結束甘苦的日子。

「屏東鄉親的眼睛都充滿期待。」韓國瑜在餐會中感性地說，大家都說屏東綠油油，但他有不同的看法，在屏東的5個行程中，有好多人握著他的手不放，且都抓得好緊好緊，眼神中更是充滿期待與熱情，他知道大家都在等待改變。

他說，他的選舉只有8個字「台灣安全，人民有錢」，但現在看到台灣的前途，好擔憂。他語重心長地說，現今的台灣是對外關係一團複雜，經濟發展一蹋糊塗，海峽兩岸一團冰冷，新南向政策一敗塗地，內政、社會更是衝突不斷，不滿不安的情緒一觸即發。

「台灣人民不應該接受這樣的命運！」韓國瑜稱，他經過生命的大風大浪，時常在想，台灣人民如此認真又善良，但卻淪到越來越貧窮且還一籌莫展的地步，執政黨不該打屁股嗎？不能讓下一代有好的前途的政治人物，就是完全不及格。

韓國瑜呼籲大家一定要突破現狀，而唯一的機會就是2020年1月11號，唯一的武器則是手上的選票，而「再美麗的小鳥沒兩隻翅膀飛不動，再雄壯威武的老鷹沒兩隻翅膀也飛不了」，因此不僅要總統過關、更要立委過半，鄉親一定要跨區拉票讓屏東2席藍委全上。

「我說他們是神鵰俠侶。」韓國瑜打趣地向大家介紹黨內提名的2名屏東立委參選人，男俠客葉壽山、女俠客周佳琪，他說，現在所有的小愛都不重要，要轉向對國家的大愛，全部總動員一定要全壘打。

(中時 )