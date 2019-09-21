吳朋奉學太極導引已有10多年時間，有深厚武術底子，架勢十足。羅永銘攝

吳朋奉低調談感情狀態。羅永銘攝

吳朋奉最期待演出黑色喜劇。羅永銘攝

吳朋奉拿過金馬獎、金鐘獎、台北電影獎殊榮。羅永銘攝

吳朋奉對入圍金鐘相當驚喜。羅永銘攝

吳朋奉揹農用袋是招牌形象。洪秀瑛攝

吳朋奉角色職業是計程車司機。英傑哆公司提供

角色是對家庭、生活感到無力與無奈的中年男人。英傑哆公司提供

54歲的影帝吳朋奉至今未娶，感情世界神祕，近日接受專訪時低調默認交往多年日本女友久保寺淳子因回日本接演藝工作，2人因遠距已分手數月，嘆「無緣啦」，問他會不會再找伴？他笑笑說：「要啊。」

情場失意，事業得意，他今年以公視《第一響槍》再度入圍迷你劇男主角獎，即使已是金馬獎、金鐘獎、台北電影獎「3金影帝」，聽到入圍消息還是驚喜，和他同獎項角逐的有陳以文、游安順、藍葦華及潘親御，是否有勝算？影帝悠悠地說：「沒想那麼多。」

他那些年獲得的3個獎座至今擺放客廳，平時看到布滿灰塵的時候會簡單擦拭一下，電鍍的金鐘獎座已經有點變色，還透露11年前收到金鐘影帝獎座是靠自己DIY拼起來的。他分享有次覺得無聊想打發時間，心想自己可以組裝，於是把獎座拆解再重組，沒想到一個螺絲釘裝不好，差點組不回去，忙了老半天，忍不住笑罵自己手賤。

他性格有話直說，8年前曾開砲轟過金鐘獎，潘瑋柏獲金鐘視帝，擊敗金士傑、龍劭華等硬底子老將，吳朋奉當時在臉書轟亂搞，寫道：「金老師用眉毛也演贏你，龍哥用手指頭也演贏你，孝全、昇豪隨便也贏你，太扯了」。他前幾年當評審，笑言終於體會評審不好當，「作品很多不能不看，不然良心怎麼過得去」。

他直言，「記者常看我罵什麼就直接變成新聞，連通知都沒有」，因為常被寫成影帝「大罵」、「怒批」字眼，自覺被誤解，「臉書教我的是以後更要謹言慎行」。他發覺成為公眾人物後，不是愛講什麼就講什麼，開始自我要求三思而後行，所以這幾個月他的粉絲頁不是推薦電影就是轉發影片，有時只寫「蔥很貴」3個字，留言也能討論熱烈。

他在《第一響槍》飾演被家庭壓得喘不過氣的中年計程車司機，終日面對開口只要錢的老婆、青春期的女兒，他把這男人心中那股若有似無的憂鬱、活得委屈、無奈和無力感發揮得淋漓盡致，影帝演什麼像什麼，有時甚至根本沒在演。他說，劇本吸引他的原因是「這種男人在社會上很多，是一個社會現象」，他常在現場與導演腦力激盪，光結局就拍了8個版本。

他年輕時做過快遞和印刷廠監工，唯獨沒當過計程車司機，每次建構角色大多從生活中培養觀察力，曾觀察一對夫妻從點菜到吃完飯沒說半句話，空氣中飄出「早就發誓我們再也不講話的那種感覺」。他說戲裡角色跟他最像的是不愛跟人吵架、吃悶虧就算了，「如果只是演出不回嘴很好演，但這男人不只是不回嘴，還讓人看出他把心裡的難過、委屈全往肚裡吞」。

他過去曾和法國前女友交往5年，最後因遠距分手，這次和日本女友也遇到同樣問題，但退回朋友後，平常還是會以Line聯絡、關心對方。提到感情，他坦言多少受小時父母離異影響，對婚姻惶恐，認為2個人在一起，彼此給空間、相處舒服和快樂最重要，他沒有不婚，只是自覺可能不太適合婚姻，「我從小到大沒感受、經歷過幸福家庭的溫暖，那個對我來說是空白的，我缺乏的是不懂得怎麼建立一個幸福的家」。

他現在生活伴侶就是7歲的日本狆愛犬「碰碰」，當初他跟親戚拗來養，笑稱：「牠雖然生過小孩，但我不要牠的小孩，我對牠一見鍾情還橫刀奪愛，這一定是真愛。」他平時沒太大物質慾望，招牌形象是出門都揹著用了快20年的農用袋，曾有其他演員也揹同款，還被說「你幹嘛學吳朋奉？」讓他笑翻。

(中時 )