今天（21日）下午，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京和索羅門群島外長馬內萊舉行會談並簽署《中華人民共和國和索羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。王毅表示，聯合公報載明，索羅門群島承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，臺灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府對索羅門群島政府上述立場表示讚賞。雙方決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

王毅指出，這是個重要的歷史時刻，雙方共同打開了兩國建交的大門，共同開啟了攜手發展的征程。這一幕，必將載入中國大陸與所羅門群島關係的史冊。

王毅表示，索羅門群島是太平洋島國地區重要國家，中索兩國人民交往悠久，彼此情誼深厚。兩國各領域合作快速發展，利益高度交融。中國大陸是聯合國安理會常任理事國、世界第二大經濟體，也已經成為索羅門群島最大的貿易夥伴。兩國之間沒有建立外交關係，既不合理，也不可持續。

王毅指出，索羅門群島政府經黨團會議集體決策，政府內閣正式批准，全體人民一致支持，做出與中國建交的戰略決定，光明磊落，水到渠成。歷史一定會證明，這一決定，完全符合索羅門群島國家和人民的根本和長遠利益，完全符合歷史潮流和民心所向，是個正確的政治決斷。

王毅指出，再過幾天就是中華人民共和國成立70周年。70年來，中國大陸的面貌發生了翻天覆地變化，經濟社會發展取得了舉世矚目成就。中所兩國在這一重要節點實現建交，更增添了一份特殊意義，也預示著中所關係必將迎來光明的未來。

王毅強調，國與國相交，平等尊重是基礎。中國大陸貫主張大小國家一律平等，反對霸權主義，反對強權政治。中國尊重索羅門群島的主權、獨立和領土完整，支持索羅門群島政府和人民走符合本國國情的發展道路，決不會在交往中將自己的意志強加於人，也決不會在合作中謀求單方面的利益。

王毅表示，中國大陸與索羅門群島的合作將是平等、開放、互利、包容的。兩國建交將為彼此合作開闢廣闊前景，也將為地區和平與發展注入強勁動力。中方歡迎索羅門群島加入中國和太平洋島國合作的大家庭，讓我們攜起手來，為促進彼此國家的發展，促進發展中國家的集體振興而共同努力。

王毅指出，堅持一個中國原則是聯合國大會作出的決議，是國際社會的普遍共識。時至今日，世界上已經有179個國家同中國建交。吉里巴斯政府也於20日發表聲明，正式宣佈斷絕與臺灣的所謂外交關係，決定與中國大陸復交，陸方對此表示歡迎。

王毅強調，中國必須統一，也終將統一。無論事實上，還是法理上，臺灣地區過去、現在和將來都是中國領土不可分割的組成部分，這一地位不會改變，也不可能改變。現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾，我們相信，這些國家當中，一定會有越來越多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。

馬內萊表示，索羅門群島政府從國家長遠利益出發，作出斷絕與臺灣所謂外交關係，同中華人民共和國建立正式外交關係的政治決定。這一決定符合國際法和聯大決議，符合索羅門全體人民利益，必將書寫所中關係新的歷史。所方承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，臺灣是中國不可分割的一部分，將恪守一個中國原則，始終尊重中國的主權和領土完整。

馬內萊表示，索羅門群島政府和人民祝賀中華人民共和國成立70周年，欽佩新中國70年來取得的巨大成就。所方高度重視中國的國際地位，讚賞中國在聯合國、「七十七國集團加中國」等多邊機制下為維護廣大發展中國家共同利益發揮的關鍵作用。

馬內萊表示，所方與中方在維護多邊主義、實現聯合國2030年可持續發展議程、應對氣候變化等方面有著共同的立場和訴求，願同中方加強在上述領域的合作。索羅門群島願早日參與共建「一帶一路」這一偉大倡議，在貿易投資、基礎設施、能源礦產、醫療衛生等領域同中方積極合作，藉此助力自身經濟社會發展，造福所人民並開闢所中兩國關係新的篇章。

(中時 )