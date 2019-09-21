蕭秉治「凡人MORTAL」個人大型演唱會，今晚在台中小巨蛋舉辦台灣最終場，奪下「金曲30」最佳國語專輯獎的孫盛希，今晚擔任嘉賓，並和蕭秉治牽手合唱〈天使見證的愛情〉，孫盛希唱完後超害羞，急著向台下歌迷說「剛剛牽手不要介意」。

孫盛希今擔任蕭秉治「凡人MORTAL」演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

一直很欣賞孫盛希創作才華的蕭秉治說，「很謝謝孫盛希來當我嘉賓，恭喜她拿到金曲獎最佳國語專輯獎」，並逗趣問「不知握起來感覺如何？」而孫盛希笑回，「據說家裡還沒有收到金色那座」，讓現場觀眾瞬間大笑，而蕭秉治接著說「希望能沾她好運，明年能入圍」，接著孫盛希獨唱〈夢遊〉，全場聽得如癡如醉。

孫盛希今擔任蕭秉治「凡人MORTAL」演唱會嘉賓，兩人牽手甜蜜唱情歌。（相信音樂提供）

孫盛希唱完後受訪，被問到是不是很久沒牽手，沒想到希希臉紅急說：「對對對對對，超害羞」，至於今年初才和交往多年的男友分手，會不會想要再一次牽手的感覺？孫盛希說，前陣子的確還沒走出來，最近也在忙籌備巡演，「會希望愛我的人出現」，坦言心中仍渴望愛。孫盛希將於10月25日台中Legacy、11月10日台北Legacy舉辦「希遊記巡迴音樂會」，售票資訊請鎖定Legacy與孫盛希官方臉書粉絲專頁。

(中時 )