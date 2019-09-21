大陸中國科學院水生生物研究所透露，中科院水生所白鱀豚館成功繁殖出代號為F9C的雌性小江豚，今天（9月21日）出生滿百日，上午舉行媒體見面會。F9C是人工環境中出生並成活的第4頭長江江豚，也是全人工環境中首次成功繁育的第二代長江江豚，代表長江江豚繁育保護技術研究取得新突破。

長江江豚是大陸特有珍稀淡水鯨類動物，目前也極可能是長江幹流唯一的水生哺乳動物和食物鏈頂端物種。2017年科考結果顯示，長江江豚種群數量約1012頭，狀況極度瀕危。

中科院水生所副研究員表示，F9C的媽媽「福久」今年11歲，2011年由鄱陽湖引進至中科院水生所白鱀豚館。爸爸「淘淘」，今年14歲，是世界上第一頭在全人工環境中成功繁育的長江江豚，2005年7月在中科院水生所白鱀豚館出生。

科研人員透過實施系列繁殖輔助技術，保障「淘淘」繁殖行為正常進行。2018年夏季，「淘淘」與「福久」成功交配。2019年6月11日，F9C降生；度過母幼關係建立、攝乳兩個關鍵期後，F9C目前身體健康、發育正常、行為豐富；F9C出生並健康成長證明透過工人繁殖輔助技術，完全人工環境中出生的江豚能夠成功繁殖下一代。

(旺報 )