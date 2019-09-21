南投家扶中心募集800萬元獎助學金，21日分別發放給國小326名、國中273名、高中356名及285名大專生，減輕受助家庭教育費用負擔，同時鼓勵他們認真向學，勇敢追夢，實現夢想。

南投家扶中心主任魏季李表示，為了減輕家庭的經濟壓力並鼓勵孩子力爭上游，家扶每學期都積極募集獎助學金，協助每位受扶助學生能夠穩定學習、安心成長，勇敢地前往人生的下一站。

今年剛自立的家扶青年張雅惠，在會中分享成長的經驗，期許大家努力學習，以優異的成績申請獎助學金，主動尋找打工機會以減輕親友的照顧負擔，她期待自己的人生故事能激勵人心，灌溉每個人心中的夢想種子。

魏季李表示，感謝家扶助學人士注入愛的力量，讓經濟弱勢的孩子能靠教育翻轉困境，靠自己的雙手撐起未來，感謝奮發向上助學金、春文基金會、統一證券集團、華邦電子、蘭馨國際交流協會及社會善心人士鼎力支持。

(中時 )