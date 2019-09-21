蒂姆‧弗里德(Tim Friede)生活在美國威斯康辛州。為了尋找萬能抗毒蛇血清，他經常用自己身體作試驗，故意讓毒蛇咬自己，並把整個過程上傳到社交媒體YouTube。

My latest video. Enjoy. And please help with donations, that can make a big difference. Thx Travis from The Wizard of Odd. Amazing job. https://t.co/3ZxNitcN1D — Tim Friede (@TimFriede) 2017年12月9日

比如，他形容說，在被一條黑曼巴毒蛇咬傷後，就好像被1000只蜜蜂叮咬一樣的疼痛。黑曼巴蛇屬劇毒蛇，只要兩滴毒液就能讓人死亡。被這種毒蛇咬了後，身體會腫脹，而且會非常疼痛。

BBC報導，英國利物浦熱帶醫學院的恩斯沃斯博士表示，這樣做很危險，而且也不道德。因為，通常新的抗蛇毒血清需要先在小老鼠身上進行實驗，只有當實驗成功後，才會在人體上實驗。

恩斯沃斯博士說，如果自己試驗可能會導致意外死亡。弗里德強烈否認他這樣做是為了增加自己在社交媒體的粉絲數量。他表示，自己這樣做是為了救人。

世界上的蛇約有3000種，其中毒蛇約有200種。有些劇毒蛇可以致死或致殘人類。弗里德對這些毒蛇瞭如指掌，並且親身做過試驗。

在過去20年間，他一共被毒蛇咬過200多次，同時，自己還往身體中注射過700多次的毒蛇液。弗里德表示，注射毒液能更有效地控制毒液劑量。

比如，他表示，如果你對黑曼巴蛇毒液沒有免疫力的話，在被這種毒蛇咬了後，會影響你的神經系統。 這意味著你會無法呼吸，你會睜不開眼睛並且無法講話。 你會癱瘓麻痺，但因為蛇毒不會影響人的中樞神經系統，所以你仍然可以思考，直到你慢慢死去。

弗里德的後院養了一些毒蛇，可以讓他隨時「被咬」。多年的蛇毒試驗讓他疤痕累累，還有幾次險些喪命，卻也讓他體內產生了大量的抗體。他對自己的做法和經歷表示毫不後悔。

弗里德的故事還引起了輝瑞製藥公司免疫學家格蘭維爾(Jacob Glanville)的關注。受弗里德的啟發，格蘭維爾也創辦了自己的抗毒蛇血清公司。格蘭維爾公司使用弗里德的血液樣本生產新型抗蛇毒血清。

(中時 )