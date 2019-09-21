安心亞及楊丞琳21日現身浩子、莎莎主持的「2019SUPER STAR體育表演會」，孫協志也領軍台灣SunStar棒球隊參與表演。安心亞帶來2場演出，她先是以一身雪白爆乳浪漫透膚薄紗禮服亮相，不只凌空飛翔，還結合武術，挑戰許多高難度動作，一雙美腿若隱若現，整個人仙氣飄飄相當唯美。她受訪透露，練習時困難重重，不只暈還想吐，頭髮甚至卡鋼絲硬生生被扯下一撮，她見狀立刻噴淚。

安心亞表示，她花了1個月時間練習，好不容易上軌道，結果20日在小巨蛋首次彩排，發現空間感不同，她當下又暈又想吐，彩排完甚至胃食道逆流，她彩排前壓力太大還特地問經紀人是否有保險，聽到金額頗高，總算是鬆了一口氣。詢問安心亞為演出打幾分，她甜笑，「90分，老師們交代的事情我都有做到，再給我1個月可以跳更好。」她形容凌空的那瞬間，「一出去聽到『哇』一聲，心想不錯嘛，瞬間自信心就來了。」

安心亞（右）透露凌空舞蹈不易。（盧禕祺攝）

第2段演出，安心亞穿著紅底白花的露肚緊身2件式洋裝，熱唱〈Chillaxing〉，裙子高衩至大腿相當火辣。她這次與羽球選手周天成合體代言體育表演會，活動當日周天成因國外比賽送上影片祝福，安心亞笑說：「我第一次見面就對他嗆聲，想說可以因此跟他趕快變熟，我在他面前說，我是羽球校隊。」周天成當場點頭，「好，來PK。」她還妙回，「我只跟厲害的人打。」過程相當逗趣。

楊丞琳認婚訊後，小巨蛋首唱。（盧禕祺攝）

擔任壓軸熱唱的楊丞琳，和老公李榮浩17日在安徽合肥完成結婚登記後，首次在小巨蛋演出，令外界關注，她穿著藍色露肚泡泡袖褲裝，既漂亮又帥氣，一連演唱〈青春住了誰〉、〈年輪說〉、〈仰望〉，台下觀眾如癡如醉。安心亞笑稱自己在後台沒遇到楊丞琳，如果遇到，一定送上祝福恭喜她。

浩子（右）、莎莎主持體育表演會，兩人合體「飛高高」。（盧禕祺攝）

(中時 )