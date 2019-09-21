2008年時任總統的馬英九（左）與夫人周美青（右）參加國慶晚宴，拿起紅豆餅大口咬下，周美青回以白眼。（本報系資料照片）★喝酒過量，有礙健康！

前總統馬英九向來溫良恭簡讓，唯有這件事不輕易妥協，甚至還為此森七七！9月8日在台上被噓，馬英九被媒體捕捉到他生氣的樣子，但他仍維持該有的風度，沒有當場發飆走人。外界好奇，馬英九私底下是否曾發過脾氣，追隨他多時的北市議員羅智強爆料，馬英九不曾拍桌罵人，卻為了吃紅豆餅小小生氣，幾乎處於館長上身的邊緣。

羅智強追隨馬英九，很多時候可以近距離觀察老闆，他因此寫下《馬英九的15個小故事》。他日前爆料馬英九一件趣事說，大家都知道馬總統喜歡吃紅豆餅，美青姐卻管制他吃甜食。身邊幕僚雖知美青姐的禁令，但難免有人要討好他，誰知買了車輪餅，卻惹得他不開心。

羅智強說，馬總統是一個溫和的人，但有一次幾乎處於館長上身的邊緣。跑行程中午休息時間，有人買了車輪餅，總統車上留了一盒便當和一袋車輪餅，他不假思索手就伸進車輪餅袋子，羅智強當時也在車上，親眼目睹馬總統吃了一個、兩個、三個…，羅智強看得目瞪口呆，馬吃了第4個後，竟然沒有打住，當他第5個才咬一口，終於面帶慍色問道，「為什麼都沒有紅豆口味的？」原來那天陰錯陽差，買的是特殊口味的車輪餅，就是沒有傳統的紅豆口味。

羅智強說，馬英是個惜物的人，他吃了一口，又不好意思說他要找紅豆口味，所以他就一個接著一個吃，直到吃到紅豆口味為止，但等到他吃完5個車輪餅，他就一副很難過的樣子，心想他還吃得下便當嗎。

馬英九吃不到紅豆餅的小故事，引起網友讚嘆，稱他「太有修養太可愛了啦」、「馬是一個最有氣質度量內涵的總統」、「這就是教養！」、「都怪買車輪餅的人太不貼心了，害馬總統試吃到最後，換誰也生氣了！」、「那個紅豆餅實在是太惡搞了」、「溫良恭儉讓大好人，還真沒看過馬前總統生氣」。

(中時電子報)