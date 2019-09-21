隨著巴塔颱風遠離，降雨可望緩和下來。氣象局說，周六(21日)北部及東北部的降雨趨緩，剩下山區仍有局部短暫陣雨，平地則大致為多雲的天氣，不過花蓮、台東仍容易有短暫陣雨，降雨範圍會比今天再廣一些，並有局部較大雨勢發生的，而中南部則為多雲到晴，午後山區有局部短率暫陣雨。

氣象局在周六21時55分發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，周六晚間至周日台東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣溫方面，在東北風影響下，清晨各地低溫約22到24度，秋涼的感覺依舊，白天高溫除花東雲多下雨較今天略降，約在29度外，其他地方都有機會比21日來得高，尤其北台灣回升幅度較多，高溫可以來到28至30度，而中南部則在32度左右。

這幾天一直有強陣風，22日基隆北海岸、西半部、恆春半島及馬祖沿海地區仍有較強陣風，而基隆北海岸、東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海地區有長浪發生機率，尤其基隆北海岸容易有突發性大浪，海邊活動請注意安全。

至於颱風動態，第17號輕度颱風塔巴21日下午2時位於台北東北東方480公里的海面上，預計22、23兩天將從日韓之間通過，若計畫前往當地請注意航班資訊。

(中時電子報)