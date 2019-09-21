修訂《逃犯條例》所觸發的示威浪潮已經持續超過100天，示威衝突未見平息，示威者更多番以五星旗表達不滿，曾以掉落海、焚燒等方式，至今已至少8次破壞五星旗的行為。「光復屯門公園」今日(21日)遊行期間，有3、4名示威者在屯門大會堂取下五星旗，用打火機燃點後再用紙巾等雜物助燃。示威者成功燒毀五星旗後便離去，一批消防員到來檢走燒剩的五星旗。消息指，一名13歲少女涉嫌下午燒毀五星旗，於晚上被警方拘捕。

東網報導，7月1日示威者首次降下懸掛於立法會示威區旗杆上的五星旗，並換上黑色洋紫荊的旗幟，但當時沒有進一步破壞五星旗。做法愈見猖狂，曾經3日內兩度除下懸掛於尖沙咀海旁的「五支旗杆」的五星旗，並將旗幟掉進旁邊的維多利亞港，其中一次更將「香港獨立」旗幟短暫掛上旗杆展示。而警方亦於月中就侮辱國旗案拘捕5人，當中有兩人來自主張港獨的學生組織「學生動源」，但破壞五星旗的事件仍然不斷發生。

上月的荃葵青遊行期間，有示威者將五星旗鋪在地上任由他人踐踏。而今個月初的堵塞機場交通期間，有人突然爬高拆除東涌游泳池外的五星旗，再於行人路上將五星旗燒毀，警方控告涉事者刑事毀壞、串謀侮辱國旗、串謀縱火及縱火共四罪，但之後繼續出現焚燒五星旗的情況，包括周日(15日)有示威者以火槍燒毀原掛在港島酒店外的五星旗。

日期／地點／事件

9月21日／屯門／示威者拆下屯門大會堂的五星旗，以雜物助燃下成功焚燒五星旗。

9月15日／灣仔／遊行人士將懸掛於港島皇悅酒店外的五星旗拆下，拖到馬路上用火槍焚燒。

9月2日／金鐘／一名黑衣青年取出以黑色噴油寫上「不可信」的五星旗，插在特首辦外水馬後逃去。

9月1日／東涌／蒙面黑衣人趁示威者堵塞機場交通時，拆除東涌游泳池外的五星旗並於行人路上燒毀旗幟。

8月25日／葵芳／荃葵青遊行期間，示威者除下葵涌運動場的五星旗，鋪平於地上任人踐踏。

8月5日／尖沙咀／示威者拆下尖沙咀海旁的五星旗，再拋進維多利亞港，為三日內第二次同類事件。

8月3日／尖沙咀／旺角再遊行示威者偏離原定路線，從五支旗杆拆下五星旗再拋落維多利亞港，「香港獨立」旗幟一度懸掛。

7月1日／金鐘／示威者將立法會示威區旗杆所掛的五星旗換成黑紫荊旗。

(中時 )