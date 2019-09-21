「少俠」田壘、「野獸」林志傑兩名黃金世代球星21日出席代言G-SHOCK 3x3街頭霸王戰，更進行兩人生涯第1次的3對3對決，林志傑無視場地有點濕滑，連兩次單手爆扣得分，也讓現場冒著雨勢看球的球迷驚呼連連，直呼相當過癮！

「其實說起3對3，真的不該問我，而是要問志傑，你看他那麼能跳、能灌，那像我幾乎沒打3對3很久了，」田壘帶著招牌笑容表示，「因為以前小時候在高雄很少打3對3，也蠻經常因此受傷的，所以上來台北後，就很少再打3對3。」

比起田壘，林志傑說起3對3頭頭是道，「我想3對3就是展現自我能力，也追求一些高難度的動作，像我都會去看NBA，觀察且學習之後，努力把那些變成屬於自己的動作，反正就是多元化的嘗試，所以我今晚在場上自然比較敢。」

林志傑與田壘將在ABL新球季分別替富邦勇士、寶島夢想家出賽。(黃及人攝)

昔日超級籃球聯賽(SBL)場上經典的「俠獸對決」，如今將因兩人效力不同的東南亞職籃球隊，重新在ABL上演，即將隨著富邦勇士前往泰國曼谷打亞冠盃決賽的林志傑說：「現在就是重新訓練台灣訓練模式，努力以賽代訓，希望效果不錯。」

至於田壘，則要跟著寶島夢想家前往花蓮，尋求完成觀護盃2連霸，儘管今年增加楊敬敏、張宗憲兩大得分好手，田壘仍然感覺衛冕壓力不小，「既然去年觀護盃奪冠，今年當然壓力很大！」也讓一旁的林志傑狂虧壘哥的壓力點竟是如此。

「俠獸對決」3對3版，最後由林志傑隊19比18險勝田壘隊，兩人更擔任灌籃大賽評審，最後選出「台藝大飛人」張幃翔成為灌籃冠軍，張幃翔才剛跟台銀簽約，成為SBL新球季菜鳥之一，24日開打的觀護盃就可看到他的場上身影。

(中時電子報)