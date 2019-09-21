近日從歐洲吹起的真人版開箱文（tetrischallenge），吸引台灣各行各業跟進，宇宙人近日也在臉書響應活動，分別將樂團內的器材和隨身小物「開箱」，po文後粉絲也紛紛留言大讚可愛。團員阿奎說，看到消防隊的開箱挑戰，覺得專業真的不是看表面就看得出來，許多看不到的額外的準備，才是專業的所在，而我們樂團這個行業，也是有同樣的現象，想要展示給大家看看。

宇宙人近期瘋開箱文。（取自臉書）

阿奎說，當中除了樂器之外，就是一些小工具，例如工具包、指甲剪、爽身粉等，讓演出更順暢的小工具，有趣的是爽身粉時常被海關打開來檢查，但一時半刻也解釋不清為何一個吉他的箱子裡會有爽身粉，「因為爽？」。

談及開箱文，小玉笑說看到照片「很有既視感」，當中除了有巡演用的器材，還有在家寫歌的琴，此外裡頭有一台叫做「OP-1」瑞典製的合成器，小玉說，「是姊姊送的生日禮物，現在變成市場上難得一件的珍品」。其中有一台琴在宇宙人TICC演唱會時瘋狂漏電，最後工作人員不得已、只好把所有金屬的部分全部用膠帶貼起來，那台也是前陣子拍巡迴主視覺時被偷走的琴。宇宙人即將在2020年2月8日將在台北小巨蛋開唱，詳情請洽相信音樂官方臉書。

(中時 )