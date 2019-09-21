高市直播主街頭大亂鬥，警方21日晚間逮補另一主角鄭又仁（右）到案。（柯宗緯攝）

高市直播主糾紛引爆街頭大亂鬥，如今原因曝光，事件主角連千毅作風太高調，對另名寵物店直播主鄭又仁嗆聲「太秋（囂張）就把你黏在牆上」，加上鄭的胞妹與連有買賣糾紛，雙方因而開戰。警方今（21）日晚間將連、鄭拘提到案，但因拒絕夜間偵訊，明日將繼續調查偵辦。

警方指出，9月17日到19日期間，高市鼓山、前鎮發生多起暴力及槍擊事件，起因是連千毅與鄭又仁在網路多次互嗆。據悉，連千毅以外地人之姿到高雄踩地盤，已引發地方勢力不滿，但連卻愛四處嗆人惹事，道上兄弟多為不滿。

未料，連千毅日前在綽號「大仁哥」的鄭又仁開臉書直播時，到其版上開嗆「太囂張要把你黏在牆上」，此話令鄭難以嚥下。另外鄭男的妹妹曾向連千毅直播平台購物，後來要退貨未果，引發買賣糾紛，才種下惡鬥的因。

連千毅涉嫌教唆砸高雄寵物店及開槍，警方組成專案小組今天下午1時20分荷槍實彈前往新北中和逮捕歸案，連當下表情錯愕，但未反抗，另帶回邱姓、黃姓兩名關係人釐清案情，並在連的座車上查獲2把西瓜刀。

連千毅今晚押回高市刑警大隊，雙手上銬模樣狼狽，面對媒體詢問是否教唆槍案、砸寵物店皆不發一語，全身黑西裝加金色粗項鍊，與雙手上銬、頭戴安全帽狼狽模樣，形成強烈對比。連因拒絕夜間訊問，先入拘留所。

今晚8時20分「鄭大仁」也遭逮，警方查出他17日率眾前往連千毅鼓山區倉庫滋事，認定涉嫌恐嚇罪嫌重大，申請拘票於其七賢二路妹妹的租屋處拘提到案，現場未起獲槍械等違禁品，詳細犯案動機仍有待進一步偵訊釐清。

至於連千毅涉案程度如何，警方不願對外透露，「涉及到偵查不公開，相信檢察官拘提的認定」。目前已清查到涉案共68人到案，其中羈押8人、1人交保、1名未成年收容，未到案者陸續查緝。全案朝組織犯罪等方向擴大查辦。

涉教唆開槍寵物店 連千毅藏新北遭攻堅逮捕

(中時 )