針對連千毅之亂，館長今晚直播表示不方便評論。（取自館長YouTube)

20190921中天新聞 涉教唆開槍寵物店 連千毅藏新北遭攻堅逮捕

自詡為「直播天王」連千毅，連續5天發生鬥毆，引發高雄治安問題，也讓網友好奇曾與連千毅一同直播，彼此英雄惜英雄，還表示黑道「10個混得9個苦」的人氣網紅「館長」陳之漢現在在想什麼？然而隨著連千毅今日狼狽被捕，館長也終於在直播中首度開腔，直言這件事複雜程度超乎你我想像，他也不是當事者，不方便做任何評論。

館長在直播中自爆被不少好友包括警察，都勸他不要攪這件事情，但他還是要跟大家講，「但是我覺得做人一個基本道義，就是說不要落井下石，我是不會落井下石，所以我對這件事情我也不多做評論，因為人家都進去了，這事情誰對誰錯我也沒參與。」

接著館長更委屈表示，媒體硬要把連千毅與他連在一起，好像是他去開槍的，「那我就隨便你寫！」更嗆聲一堆人等著要黑他，那你們叫慢慢黑，「跟我做過直播的人會越來越多，我每個都要負責嗎？」

館長表示若大家相信他，今天就不會拿連千毅事件來酸他，「誰會沒事去點這個東西？就是水軍嘛！」更嗆自己從頭到尾堅持只有一個，就是反共，「你們這些中共派來的水軍繼續洗！老子就是跟你們作對一輩子。」

想當然爾館長此話一出，當然是再次令館粉們激讚不已，大讚館長果然是有情有義，還要水軍抖起來，但PTT鄉民看法兩極，「欺善怕惡」、「這有好笑到」、「說好的英雄惜英雄呢」、「再賣一波芒果乾 包軌」。

(中時電子報)