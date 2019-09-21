2019長庚永慶盃路跑明日開跑，台北、嘉義、高雄3縣市共吸引4萬人響應。長庚醫療財團法人董事長王瑞慧將率領世大運跆拳道銀牌選手陳以瑄、台師大景美拔河聯隊於台北會場鳴槍。路跑現場設有抽獎活動，公益吉祥物「阿波」亦會親臨現場與民眾合照，鼓勵大家共同跑出健康、預防失智上門。

長庚醫院自2010年起舉辦永慶盃路跑活動，今年邁入第10屆，盼在提供高品質醫療服務的同時，鼓勵民眾多運動改善健康。世界衛生組織今年5月公布的「認知障礙與失智症風險降低：WHO指引」中指出，有12項降低失智症風險的方式，其中運動排行第一，具有預防失智症、減緩認知障礙惡化的功效，慢跑是有氧運動的一種，更具有這樣的效果。

永慶盃路跑台北會場將在總統府前廣場舉行，分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元；嘉義會場及高雄會場則分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦，讓民眾在路跑之際，也可以欣賞沿途的美景。

長庚永慶盃路跑台北現場，將設置許多攤位，提供民眾各種健康資訊。長庚公益吉祥物「阿波」，因造型可愛，過去至今都受到許多大朋友、小朋友歡迎，紛紛搶著合照。開辦路跑至今，長庚醫院吸引許多熱愛運動的民眾參與，有些民眾更帶著全家大小共同響應。

(中時 )