剛幫籃網官方拍攝新球季定裝照的明星前鋒杜蘭特，被美國八卦媒體《TMZ》在紐約街頭拍到，不僅沒有一拐一拐的，甚至還健步如飛，感覺他在今年總冠軍賽遭逢的阿基里斯腱撕裂重傷，目前恢復速度超快，或有可能提前傷癒復出。

《TMZ》狗仔隊看到杜蘭特從紐約一棟建築當中走出，隨即跟上去問了一堆近況問題，沒想到杜蘭特連理都不理，就連一名球迷上前想跟他索取簽名，他也把對方當作空氣一樣，飛快走進自己車內躲藏，擺明看起來心情並不是很好。

可是杜蘭特才在今年6月中旬進行阿基里斯腱修復手術，預計恢復時間需要10到11個月，也就是說，他至少必須等到明年4或5月才有機會宣告傷癒復出，假如籃網順利闖進季後賽，或許杜蘭特可以考慮一下提前復出，幫忙籃網爭冠。

不過杜蘭特最近心情不好的主因，在於他接受《華盛頓日報》專訪，認為自己無法融入勇士，且不能同意勇士總教練科爾在季後賽的進攻體系，卻在21日遭到前湖人總裁魔術強生狠狠虧了一頓，杜蘭特雖發推回擊，卻很快就刪除推文。

(中時電子報)