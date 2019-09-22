一名30多歲的吳姓人夫，2018年6月帶劉姓小三到旅館偷情，2人激戰5小時停火後，跟蹤在隔壁房等待的吳妻，報警後與警方進入房內捉姦，最後發現床單濕答答一片，疑似是劉女與丈夫大戰時噴濕，立即請警方拍照存證並查扣，並向2人提告妨害家庭。

吳妻發現丈夫常常偷偷摸摸看手機，覺得有異，果然查到丈夫外面有小三，便扮起柯南尋找2人偷情證據，去年6月間，吳男與劉女丈夫用完餐，直奔北市忠孝東路一家商務旅館開房間，吳妻也悄悄入住隔壁房，耐心等待抓姦時機。

為了取得2人偷情證據，吳妻忍受隔壁傳來的呻吟聲，耐住性子不動，直到5個小時過後，感覺2人已經停戰，便報警與警方入房捉姦，雖看到丈夫與劉女衣衫不整，但房間裡卻僅發現保險套盒子，沒找到用過的保險套與衛生紙團。

吳妻後來發現床單整片濕答答，聞起來不像是水，研判是2劉女激情把床單噴濕，隨即請請警方將床單拍照存證並查扣，同時對2人提出告訴，但吳妻後來與2人達成和解，撤回告訴，檢察官最後對吳男與劉女處分不起訴。

(中時電子報)